La douane et la police de la navigation ont saisi 6 tonnes de cocaïne à Anvers

La douane et la police de la navigation ont trouvé lundi un peu plus de six tonnes de cocaïne après un contrôle dans le port d'Anvers, fait savoir mardi le SPF Finances dans un communiqué.

La drogue, qui a été saisie, était cachée dans deux conteneurs-citernes de 20 pieds à hauteur de la Zwarteweg, quai 361, en provenance du Suriname.

C'est à la suite du signalement d'un comportement suspect que la drogue a pu être retrouvée.

Aucun suspect n'a pour l'instant été arrêté et la police judiciaire fédérale d'Anvers poursuit l'enquête.