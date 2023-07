La douane et la Marine belge traquent les cargaisons de cocaïne larguées en Mer du Nord par les narcotrafiquants

Une tonne et demie de cocaïne saisie en Mer du Nord, c'est le butin des douanes belges et européennes. Des opérations de contrôle ont eu lieu tout le mois passé. De plus en plus, les criminels utilisent la technique du largage de drogues en mer pour tenter de passer sous les radars. En Belgique, les zones à proximité du port d'Anvers et de Zeebruges sont sensibles.