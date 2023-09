La Douane dévoile sa nouvelle technique contre les fraudeurs au diesel

Le diesel routier, le carburant vendu à la pompe et destiné aux véhicules diesel et le diesel "rouge", le fioul destiné principalement au chauffage sont des produits pétroliers quasi-identiques. Ils sont tous les deux dérivés du pétrole brut.

L’un est coloré en rouge pour qu’on le distingue, car il est soumis à un taux d’accise inférieur à celui du diesel routier. La coloration sert à le détecter lors des contrôles puisqu’il est interdit de l’utiliser pour les véhicules circulant sur la voie publique.

Pour détecter les infractions, on ajoute au fioul, c’est-à-dire au mazout de chauffage, un colorant rouge et on utilise un marqueur Euro Solvent Yellow 124.

Cependant, avec le temps, les fraudeurs ont trouvé la technique. Des organisations malhonnêtes ont découvert que ce marqueur pouvait être facilement enlevé du diesel rouge. Cela leur permettait de le vendre comme du diesel ordinaire. Les fraudeurs échappaient ainsi au droit d’accise supplémentaire qui pèse sur le diesel destiné aux véhicules routiers par rapport au diesel destiné au chauffage.

Pour les fraudeurs, la tentation est grande, car le gain est de l’ordre de 60 à 70 centimes par litre de carburant en raison de la différence d’accises.