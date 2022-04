La domination est totale : le Bayern dompte son rival Dortmund et valide son 10e titre de champion d'Allemagne consécutif

Le Bayern Münich est champion d'Allemagne ! Dans l’obligation de s’imposer contre le rival honni, Dortmund, pour valider leur 10e titre de suite, les Bavarois ont tranquillement rempli leur mission (3-1)

Une rencontre, à l’image de leur saison en Bundesliga, que les hommes de Julian Nagelsmann auront dominée…sans donner l’impression d’y toucher ni de forcer. Parce que c’est tout le paradoxe de ce Bayern griffé Nagelsmann, il dégage une étonnante sensation de facilité, presque de sérénité même.

Parce que la pression inhérente à ce genre de match décisif aurait pu peser lourd dans les guibolles et dans les têtes. Mais c’était sans compter sur le talent XXXL d’un Serge Gnabry auteur d’un enchaînement diabolique sur corner pour délivrer les siens au quart d’heure.

La pression et le doute auraient également pu envahir les Bavarois au moment où Emre Can a répondu au but 33e but de la saison du sniper Robert Lewandowski pour ramener le BVB à 2-1 à la 52e minute. Mais le Bayern n’a jamais flanché.

Malgré quelques frayeurs et un Haaland subitement sorti de sa torpeur pour tenter de secouer le cocotier bavarois. Cyniques, les locaux se sont même permis le luxe de sanctionner l’imprécision chronique de leur adversaire du jour grâce au but du K.O signé Jamal Musiala.

Sans briller mais en s’étant montré diablement efficace, le Bayern efface presque trop facilement le dernier adversaire qui l’enquiquinait dans la course au titre. La frustration villarreal est probablement oubliée, désormais, le Bayern peut savourer son 31e titre. Prost !