La domination de Jumbo-Visma n'a rien de nouveau pour Fabian Cancellara, "c'est même une bonne motivation pour les autres"

Et à la fin, c'est toujours Jumbo qui gagne... Sauf énorme surprise, l'équipe devrait réaliser le Grand Chelem. À savoir remporter les trois Grands Tours de l'année. Le Giro pour Primoz Roglic, le Tour de France pour Jonas Vingegaard et la Vuelta pour l'un des deux précédemment cités ou pour Sepp Kuss, l'actuel leader. Pour Fabian Cancellara, c'est tout simplement le résultat du travail bien fait. "Ils ont bien bossé et le boulot a payé. Cette domination n'a vraiment rien de nouveau, ce n'est pas la première fois que ça arrive."

D'après lui, c'est même une bonne chose pour le cyclisme et pour le sport en général. "Remporter les trois Grands Tours, ça serait historique et ça insufflerait une motivation supplémentaires aux autres formations et aux coureurs pour les prochaines rendez-vous et les prochaines années."