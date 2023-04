La domestication du cheval, révolution pour l’humanité : à quand remonte-t-elle ?

Jusqu’au début du 20e siècle, les chevaux ont été notre principal véhicule, peuplant, il n’y a pas si longtemps encore, nos villes et nos campagnes. Avec leur domestication, il y a 4200 ans, dans les steppes du Nord Caucase, le sort de l’humanité a changé, avec l’accès à la vitesse. Le cheval et l’humain, c’est l’histoire d’un long compagnonnage, de beaucoup de voyages et de génétique. Chronologie dans Un Jour dans l'Histoire.

C’est ce que nous explique Ludovic Orlando, docteur en paléogénétique, directeur du Centre d’Anthropobiologie et de Génomique de Toulouse, dans son livre La conquête du cheval – Une histoire génétique paru chez Odile Jacob.