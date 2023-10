"La Doc et le Véto": Dounia Coesens annonce la fin de la série

Diffusée sur La Une depuis 2021, "La Doc et La Véto" tirera bientôt à sa fin. La série s’achèvera d’ici quelques mois, avec deux nouveaux épisodes inédits.

Clap de fin pour "La Doc et le Véto" ! La série se terminera dans quelques mois avec un sixième et dernier épisode intitulé "Plume noire" dont le tournage vient tout juste d’être bouclé.

C’est Dounia Coesens, l’interprète de la jeune médecin Emma Colin, qui a annoncé la nouvelle ce lundi 9 octobre par le biais d’un post Instagram. "Merci à cette équipe de folie, ces 3 ans à vos côtés étaient un pur bonheur", peut-on ainsi lire en légende d’une photo montrant l’actrice face caméra, en plein enregistrement d’une scène.

"On a créé une jolie série défendant de belles valeurs sur nos villages qui sont en manque cruel de médecins, désertés par les jeunes, sur les problèmes des agriculteurs…", poursuit-elle ensuite, avant d’adresser quelques mots à son partenaire de jeu Michel Cymes. "Merci d’être toujours à l’écoute", écrit-elle notamment à l’intention du médecin, avec lequel elle avait peu à peu tissé une forte complicité. "On s’est très bien entendu et je savais que cette complicité se verrait à l’écran", confiait-elle d’ailleurs en avril dernier, lors d’une interview accordée à Télé-Loisirs.