"La Divine Comédie" revisitée en concert de jazz à la Louvière

Le poème de Dante Alighieri, écrit au XIVe siècle, est l’un des plus importants témoignages de la civilisation médiévale. À l’occasion du 700e anniversaire de la mort du poète, le Comité Dante Alighieri de Genk commande au compositeur Angelo Gregorio une pièce musicale sur La Divine Comédie. Le musicien élabore alors une suite pour quatuor de jazz (saxophone ténor / soprano, piano, contrebasse, batterie) et quatuor à cordes et donne au texte de Dante, le goût anachronique du jazz.

La Divine Comédie conte un voyage à travers les trois mondes : l’Enfer, le Purgatoire et le Paradis. Son impact est majeur dans la manière dont les chrétiens vont désormais appréhender leur religion et envisager la mort. L'œuvre continue encore aujourd'hui d'influencer l’art et la culture. C'est aussi l’un des premiers grands textes qui n’est pas été écrit en latin mais en toscan, une forme d’italien de l’époque.

Après une étude attentive du texte, Angelo Gregorio conçoit la suite en trois mouvements et une ouverture qui accompagne Dante vers la porte de l’enfer dans le respect de sa numérotation. La représentation se déroule le 15 décembre prochain à La Louvière.