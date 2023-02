La diversité des espèces d'oiseaux de jardin a augmenté ces vingt dernières années

"Les jardins deviennent des refuges parce que les milieux environnants s'appauvrissent", explique Anne Weiserbs, ornithologue chez Natagora. "Par ailleurs, les hivers plus doux augmentent la présence de certains hivernants : un plus grand nombre d'individus trouvent chez nous de quoi passer l'hiver sans devoir rejoindre des zones situées plus au sud". Le merle noir reste de loin l'espèce la plus observée, mais sa population connaît un léger déclin, dû entre autres à la propagation du virus Usutu, auquel l'espèce est particulièrement sensible, précise Natagora. La mésange charbonnière et le rougegorge, qui restent stables, complètent le podium. Viennent ensuite la mésange bleue et la pie bavarde, suivie du moineau domestique, dont le nombre diminue de 0,5% chaque année pour des raisons encore mal connues, du pinson des arbres et de la tourterelle turque. Le pigeon ramier et la corneille noire, en légère expansion, referment le top 10.