La diversité culturelle qu’est-ce que c’est ?

Les sociétés qui renferment diverses identités culturelles sont dites multiculturelles. C’est a priori une richesse et une source de développement. Etre confronté à d’autres cultures et traditions peut nous confronter à d’autres façons de faire, peut-être mieux fondées ou plus efficaces.

Malheureusement, les différences culturelles peuvent aussi être sources de malentendus, de tensions et de conflits. On le constate partout dans le monde, dans toutes les époques. Comment faire cohabiter des personnes qui ont des modes de vie, des normes et des valeurs différents ? C’est un défi universel qui nécessite ouverture d’esprit et tolérance. On peut apprendre des autres, restons modestes et curieux du monde extérieur !