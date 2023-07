La diversité au cœur du festival "Le Goût de l’Autre" les 13 et 14 juillet à Bruxelles

Le festival "Le Goût de l’Autre" sensibilisera aux thématiques de la diversité et de la différence au travers de la projection de films, de débats et d’expositions les 13 et 14 juillet prochains au cinéma Vendôme à Bruxelles, a annoncé lundi la Fondation Médiasonge, organisatrice de l’évènement. Le festival abordera également les questions de l’interculturalité, de l’intersectionnalité et de l’inclusivité.

Trois films sur la thématique de la diversité et de la différence seront projetés au cinéma Vendôme dans le cadre de l’évènement : "Quand les hommes pleurent" et "L’enfant endormi" de Yasmine Kassari, ainsi que "Adios Carmen" de Mohamed Amin Benamraoui.

Les trois longs métrages se déroulent entre le Maroc et l’Europe et abordent notamment la question de la migration. En marge de ces projections, des débats avec la réalisatrice Yasmine Kassari ainsi qu’une exposition de photo seront également au programme. Le festival est le premier grand projet de la Fondation Médiasonge, créée en mars 2022, qui vise à sensibiliser à la défense des droits humains à travers l’art.