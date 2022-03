La diva Andrea reprend un immense titre de Whitney Houston sur la scène des K.O.

Andrea a 30 ans et vit à Bruxelles. En 2011, la jeune femme tentait sa chance à la première saison de The Voice Belgique mais aucun fauteuil ne s’était retourné. 10 ans plus tard, elle a pu rejoindre l’équipe de Black M en reprenant "You’re still the one" de Shania Twain. Pour l’étape des K.O., elle a décidé de s’attaquer au répertoire d’une artiste qui a bercé son enfance : Whitney Houston. Sa reprise de "Saving All My Love for You" lui a permis de s’affirmer sur scène et d’éblouir les coachs avec son talent ! Malheureusement, Black M a décidé de poursuivre l’aventure avec Saphyra.