La distribution du courrier garantie sans émissions de CO2 à Louvain-la-Neuve

Derek Clobert, gestionnaire du centre de tri de Mont-Saint-Guibert : " Le principe de l’Ecozone, c’est de garantir une distribution du courrier et des colis sans émissions de CO2. Dans un premier temps, on a remplacé la flotte thermique par des véhicules électriques. Six camionnettes et quatre vélos cargos. " Les dernières pièces du puzzle ont été posées en novembre : " Huit distributeurs de colis ont été installés dans des points stratégiques de la ville, en concertation avec les autorités communales. Chaque citoyen y a accès à moins de 400 mètres de son domicile et peut y recevoir ou y livrer des colis. Ces " lockers " sont alimentés à l’énergie solaire. "