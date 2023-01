La distribution d’eau est perturbée dans plusieurs localités du Brabant flamand

La distribution d’eau est perturbée depuis mercredi soir dans plusieurs localités de l’ouest du Brabant flamand, a indiqué De Watergroep, l’une des principales compagnies d’eau en Flandre, dans un communiqué publié sur son site internet. Des interruptions ou des problèmes de pression interviennent à Dilbeek, Leeuw-Saint-Pierre et Lennik.

Des fuites dans une conduite d’alimentation au niveau de Drogenbos, Dilbeek et Asse sont à l’origine de la perturbation. En attendant les réparations nécessaires, De Watergroep tente de limiter l’impact pour les riverains en faisant appel à d’autres compagnies d’eau. Dilbeek est la commune la plus touchée.

À Lennik, ce sont principalement les habitations installées sur les hauteurs qui pâtissent de coupures d’eau, tandis que le débit est certes plus faible mais bien présent dans le reste de la commune. À Leeuw-Saint-Pierre, certains riverains sont confrontés à une pression plus faible ou à une eau d’apparence laiteuse, dont la qualité n’est cependant pas menacée. De Watergroep indique mettre tout en œuvre pour résoudre ces soucis au plus vite.