La disqualification de Neuville, l'objectif en Estonie, le line up pour 2024 : les vérités de Cyril Abiteboul

"Quand on fait un écart par rapport au règlement, il faut le reconnaitre et accepter de le payer. C’est payé un peu cher une aide extérieure que Thierry a souhaité avoir à un moment où les choses n’étaient pas complètement claires. On a été un peu déstabilisé par cette discussion sur les cordes au Kenya. On a même eu des discussions avec la FIA, qui a demandé de ne pas s’attaquer les uns les autres. Evidemment, on regarde les vidéos, les caméras embarquées. On a été bienveillant par rapport à la demande la FIA. Dans un contexte qui n’est pas complètement clair, cette sanction est dure. Il faut apprendre et donc avoir de la vigilance vis-à-vis de nous et envers les autres concurrents aussi. L’incident est clos, mais il ne faut pas l’oublier, pour nous et pour les autres.

Quand on parcourt 350 kilomètres, on essaie d’avoir un maximum d’informations. Les photos circulent via les réseaux sociaux. Se dire qu’au-delà d’un certain point plus personne n’a d’aide extérieure, c’est faux. Et c’est même incontrôlable. On doit tous reconnaitre qu’on est dans un monde très ouvert. La richesse, ce n’est pas l’information, mais bien la compréhension et la sélection afin d’en faire une stratégie de course. Je pense qu’on devrait dépasser ce débat et plutôt voir comment en faire un narratif. Est-ce qu’on pourrait, pour les centaines de milliers de fans autour des routes, leur permettre de contribuer à une meilleure connaissance et reconnaissance des routes ? Le combat de dire qu’on ne peut être informé au-delà d’un certain moment, c’est perdu d’avance avec les technologies actuelles. Oui, ça a été une pratique passée. Oui, la FIA cherche à sanctionner et en faire un exemple, ce que je peux comprendre. La prochaine question, c’est de savoir si ce règlement est tenable dans le monde ultra-connecté dans lequel on se trouve. J’ai mes doutes."