La dispersion des cendres de Lemmy Kilmister de Mötörhead au Wacken festival : les images

Sur scène, la chanteuse metal Doro, une amie personnelle de Lemmy, a invité Phil Campbell et Mikkey Dee à monter sur scène pour interpréter les classiques de Motörhead "Love Me Forever" et "Ace of Spades", qui ont déchaîné la foule présente.

"Lemmy adorait jouer à Wacken ; nous avons entretenu une longue relation, puisque nous avons joué pour la première fois en 1997 et que nous sommes revenus de nombreuses fois", a déclaré Mikkey Dee. "Il est tout à fait naturel qu’il revienne maintenant et qu’il "habite" cet endroit pour toujours.

Phil Campbell a ajouté : "C’est génial que Lemmy soit à Wacken pour toujours parmi de si bons amis. Et je suis heureux qu’il y ait une autre maison où les gens peuvent porter un toast à sa santé."