La disparition programmée des distributeurs de billets de banque est en réalité une attaque contre notre liberté !

Via communiqué de presse, le PTB, parti communiste, défend l’accès au cash qui devient de plus en plus rare en Belgique, vu qu’il y a de moins en moins de distributeurs de billets. La Belgique compte 4000 distributeurs de billets de banque en moins depuis 2017. Le PTB voudrait que les autres partis politiques se rallient à sa cause, à savoir qu’il faudrait bétonner légalement l’accès au cash en faisant en sorte qu’il y ait donc un distributeur de billets à maximum quinze minutes à pied, du moins en ville. La disparition programmée et volontaire des distributeurs de billets, est voulue par les banques qui défendent la fermeture de ces automates sous divers prétextes.

Le premier, c’est qu’en Belgique, moins d’un paiement sur deux se fait encore en liquide. Le deuxième argument, c’est que la moitié des Belges n’ont généralement en poche qu’entre zéro et 20 € maximum. Troisième argument, c’est que tout ce cash, sa manipulation, son stockage coûte de l’argent aux banques. Et puis le quatrième argument répété à l’infini, surtout par le gouvernement et le fisc, c’est que le cash serait une source de fraude fiscale. Bref, à l’époque du paiement électronique et du paiement sans contact, le cash n’aurait donc plus aucun avenir. D’où cette disparition de distributeurs de billets. Et le défendre comme je le fais, c’est être ringard. Ou alors c’est qu’on fraude. D’ailleurs, ce pays qu’on appelle la Belgique et qui dit être une démocratie, interdit tout paiement en liquide au-dessus de 3000 €...