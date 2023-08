La disparition inquiétante des agriculteurs en Belgique

Le métier d’agriculteur est en train de se faire de plus en plus rare. En 30 ans, la Wallonie est passée de 29.000 à 12.500 fermes. Et l’avenir ne semble pas radieux : la majorité des agriculteurs ont plus de 55 ans et les repreneurs se font rares. " Cela fait plus de 10 ans que je cherche un repreneur ", nous déclare — non sans amertume — Freddy Vanderdonckt, agriculteur à Wodecq, dans le nord du Hainaut. Il a septante-quatre ans et personne ne veut reprendre l’œuvre de toute une vie : une ferme bio, une dizaine de vaches, des poules et une trentaine d’hectares de terrains. " Nous avons eu des candidatures : une soixantaine. Des gens qui veulent changer de vie et qui se lancent dans l’agriculture. Soit ils ne rendent pas compte que le métier est trop dur, soit ils ne sont pas intéressés par la taille de mon exploitation : une trentaine d’hectares. Ce n’est – soi-disant – pas assez rentable, les banques rechignent à prêter pour acheter des petites exploitations comme la mienne."

Cinq pourcents des agriculteurs wallons sont âgés de moins de 35 ans. Nous avons rencontré Maxime Albanese qui vient de reprendre la ferme de son oncle à Modave (Province de Liège). Un rêve de gosse pour ce jeune bio ingénieur : " C’est évidemment plus facile pour quelqu’un issu du monde agricole de reprendre la ferme familiale. Chez nous, cela se passe bien, mais quand on atteint des tailles de fermes immenses et qu’il faut partager les terres entre les différents héritiers, cela devient plus compliqué. "