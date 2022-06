La disparition du cash est-elle un problème ?

Des voix qui s’élèvent contre la disparition du cash, il y en a beaucoup. Pour creuser un peu plus loin, on va demander leur avis à des spécialistes, chez Financité. C’est une association qui milite pour une finance plus juste et plus solidaire.

- Bonjour Anne Fily, vous êtes spécialiste en inclusion financière. Selon vous, quels sont les plus gros problèmes liés à la disparition du cash ?

"Cela pourrait causer de nombreux problèmes à certaines personnes qui en sont très dépendantes. Notamment les personnes les plus précaires, qui sont non bancarisées et qui dépendent du cash pour vivre. Les ménages à faibles revenus aussi, parce que quand on gère un budget à l’euro près, c’est plus facile de le gérer en cash. Notamment même avec un système d’enveloppes. C’est aussi le cas des Seniors. Et puis c’est en fait tout un chacun car les études montrent que pour les toutes petites dépenses, nous utilisons essentiellement du cash."