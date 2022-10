La disparition des animaux expliquée aux enfants

En 50 ans, presque 7 animaux vertébrés sur 10 ont disparu de notre planète.

Les vertébrés, ce sont, par exemple, les poissons, les reptiles ou encore les mammifères.

Ils ont principalement disparu en Amérique Latine, dans les Caraïbes, en Afrique et en Asie Pacifique.

Cette disparition massive est notamment due à la pollution, à la destruction des forêts où vivent les animaux ainsi qu’au braconnage et de plus en plus, au réchauffement climatique.

Si on ne réussit pas à limiter la hausse des températures, le réchauffement climatique deviendra la plus grande menace de la nature.

On peut encore agir en mettant en place des zones protégées pour les animaux et en consommant différemment, de manière plus durable. Mais le temps presse !