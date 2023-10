La disparation d’êtres aimés au coeur de ces romans

Le feu et le déluge. La guerre entre dans les jardins et sème des brandons. L’inondation envahit tout, la pluie incessante provoque des crues et la rivière pénètre dans les maisons. Où sommes-nous ? Dans un village du Nord en 1940 ou, plus récemment, dans un hameau vietnamien ? Peu importent le temps et le lieu. La guerre et les intempéries offrent ici et là le même spectacle de désolation. Cette, agression des hommes et de la nature est vécue dans ce roman par deux enfants dont l’amitié passionnée est le seul rempart contre les forces extérieures et une famille stérilisante composée d’un père assez lâche et d’une mère hystérique qui menace, injurie, assomme.