La discrète Fergie des Black Eyed Peas bientôt de retour ? Des rumeurs à prendre avec des pincettes

Après une carrière fulgurante au sein des Black Eyed Peas et deux albums en solo, Fergie semble avoir choisi la voie de la discrétion. En 2017, elle quitte le groupe qui l’a fait connaître mondialement et sort son deuxième et dernier album en date Double Dutchess. Depuis, l’artiste n’a fait que peu parler d’elle.

Il a fallu peu de choses pour mettre le feu aux poudres chez les fans de la chanteuse. Aperçue le 19 juin à un studio d’enregistrement à Santa Monica, en Californie, la rumeur de son éventuel retour s’amplifie. Au risque d’en décevoir quelques-uns : peu de chance qu’il s’agisse d’une réunion avec ses anciens partenaires de Black Eyed Peas. Quelques jours plutôt, le trio fondateur du groupe s’était exprimé dans une interview sur la très faible probabilité d’un retour de Fergie. Aucun conflit n’est évoqué entre eux, ils estiment plutôt avoir emprunté des chemins différents. Will.i.am y évoquait notamment la maternité de la chanteuse : "Fergie est vraiment heureuse de faire ce qu’elle fait et c’est ce qu’elle a choisi de faire, d’être une mère formidable et de prendre soin d’Axl."

Trop tôt donc pour affirmer si la chanteuse prépare un retour après avoir été aperçue en studio. Par contre, il semble fortement probable que si come-back il y a, celui-ci se fasse en solitaire.