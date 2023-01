La Direction générale des Établissements pénitentiaires met en garde contre "l'impact sévère" des grèves systématiques

À long terme, les effets se feront certainement sentir

Plus de 100 policiers auraient été réquisitionnés pour cette grève. Les visites sont annulées en raison de la grève et ce sont les enfants qui en pâtiront mercredi, souligne le communiqué. "Les accompagnements individuels et les activités dont les détenus ont besoin pour préparer leur retour dans la société sont également suspendus et l'emploi des détenus dans les ateliers des prisons est interrompu." "À long terme, les effets se feront certainement sentir", avertit la Direction générale des Établissements pénitentiaires. "Les organisations et les employeurs hésitent à poursuivre leur engagement dans les prisons. Or, cela est indispensable pour permettre aux détenus d'effectuer leur peine de manière constructive afin de réintégrer au mieux la société."

Les directeurs des prisons sont découragés par cette nouvelle journée de grève, ajoute la DG. "Nous comprenons et partageons de nombreuses frustrations sur le lieu de travail, mais les grèves freinent les solutions. Par exemple, aucune sélection ou formation du personnel ne peut avoir lieu ces jours-là."