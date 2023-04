La direction européenne de Charles Michel fait débat : "Il a une interprétation extensive de son rôle"

Charles Michel est le président du Conseil européen. Le Conseil européen est composé des chefs d’État ou de gouvernement des pays membres de l’Union européenne. Elle donne la direction et les priorités des politiques générales de l’Union.

À ne pas confondre avec le Conseil de l’Union européenne, qui est composé des ministres compétents pour chaque État, et qui se réunissent en fonction de la matière à l’ordre du jour. De l’autre côté, vous avez la Commission européenne, composée de commissaires nommés et dédiés aux tâches prévues dans leur portefeuille. La Commission est présidée par Ursula von der Leyen. Les présidents de la Commission et du Conseil européen ont tous les deux un rôle diplomatique à l’étranger. Et encore, c’est sans compter le rôle diplomatique à l’étranger joué par Josep Borrel, qui comme sa fonction l’indique, est le Haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.