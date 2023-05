La direction du Standard "attend la décision de Deila" et prépare son éventuel départ

L’avenir de Ronny Deila est toujours au centre des conversations au Standard. Le sujet a d’ailleurs été abordé lors d’une rencontre entre la direction du club et la Famille des Rouches ce mercredi soir.



Le trio Pierre Locht-Fergal Harkin-Sacha Feytongs a joué la carte de la franchise face aux représentants de ses supporters. Selon la DH la direction a reconnu qu’elle attendait la décision du coach norvégien, toujours sous contrat mais annoncé avec insistance au FC Bruges.



Mais les dirigeants liégeois ne restent pas inactifs pour autant et n’écartent aucun scénario. S’ils ont proposé une revalorisation salariale à Deila, ils se sont aussi déjà penchés sur le dossier de sa succession, avance SudInfo. Le board liégeois aurait déjà des plan B, C et D (Deila étant le plan A) dans les cartons.