La direction du Sporting de Charleroi insultée par les supporters : c’est comme ça qu’on montre son mécontentement ?

Le débat se termine avec l’avis de Marc à Châtelet : "J’étais dans la tribune où sont partis les fumigènes. Je vais au Sporting depuis 50 ans et la manière dont les supporters expriment leur mécontentement me déplaît beaucoup. Hier, la colère était légitime, mais les fumigènes sont dangereux, il y avait aussi des enfants dans le stade. De plus, c’est interdit. Je préfère boycotter et éventuellement faire une opération stade vide."

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.