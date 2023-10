La direction du Giro drague Tadej Pogacar : "Le parcours 2024 lui donne une chance de faire le doublé avec le Tour"

Ce vendredi, l’organisation du Giro a dévoilé le parcours pour l’édition 2024. L’objectif plus ou moins assumé est de convaincre Tadej Pogacar de prendre le départ.

Jamais présent au Tour d’Italie, Tadej Pogacar pourrait bien être l’attraction de la course au maillot rose au mois de mai prochain. Si le Slovène voudra probablement être aussi présent au Tour de France, dans l’optique de prendre sa revanche sur Jonas Vingegaard, le Slovène a toujours expliqué qu’il souhaitait, un jour, participer au Giro. Interrogé sur les rumeurs faisant écho d’une future participation de Pogi sur la course italienne, le directeur du Giro, Mauro Vegni, a expliqué que le parcours donnait à Pogacar "la chance de faire le doublé", chez nos confrères de Cycling News.

À y regarder de plus près, difficile de lui donner tort. La présence de près de 70 kilomètres de contre-la-montre ressemble à une bonne chose pour lui face à la majorité de ses potentiels concurrents. La diminution des difficultés sur le Giro pourrait donc bien augmenter les chances de doublé de Pogacar. Dans les faits, le parcours 2024 compte environ 20% de dénivelé positif en moins par rapport à 2023. Une diminution qui pourrait s’avérer salvatrice si Pogacar venait à se présenter en juillet après avoir remporté le Giro.

Cette quête d’un doublé merveilleux Italie-France ressemblerait à un exploit pour Pogacar alors que personne ne l’a réalisé depuis Marco Pantani en 1998. Plus récemment, Alberto Contador et Chris Froome s’étaient cassé les dents sur la Grande Boucle après avoir décroché le maillot rose.

"Il y a beaucoup de spéculations selon lesquelles Tadej pourrait participer au Giro, mais rien n’a encore été décidé. Nous voulons voir le parcours du Tour de France, puis réfléchir attentivement et discuter en équipe lors de notre première réunion d’équipe. Ce n’est qu’alors que nous déciderons et annoncerons nos plans et nos objectifs pour 2024", a expliqué Mauro Gianetti au micro de Cycling News. Tout reste donc ouvert pour l’instant.