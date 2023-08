La direction de la Foire agricole de Libramont se défend, alors qu’elle pourrait devoir rembourser 900.000 euros de subsides à la Région wallonne

Notre rédaction a rencontré la patronne de la Foire de Libramont pour recueillir sa réaction. Chez Natacha Perat, administratrice déléguée de la Foire agricole de Libramont, c’est d’abord l’étonnement. "On est assez étonnés, choqués", répond-elle. "Et on conteste tout à fait ce rapport, puisque nous sommes une entreprise qui travaille en toute transparence", poursuit-elle.

Pour elle, la Foire de Libramont est "une entreprise tout à fait bien gérée". "La Région a d’ailleurs pu en attester pendant de nombreuses années", ajoute Natacha Perat.

L’Inspection des Finances formule des reproches de non-respect de la législation sur les marchés publics et donc sur le fait qu’on n’ait pas réalisé d’appels d’offres avant d’engager des dépenses avec l’argent des subsides reçus de la Région wallonne.

Natacha Perat, elle, nuance. "En fait, nous ne sommes pas tenus aux marchés publics, nous sommes une entreprise privée", répond-elle. Elle explique toutefois que son entreprise est une entreprise privée qui fait jouer la concurrence. "De facto, on fait appel à la concurrence et on a des process assez clairs et précis de mise en concurrence, de choix de nos fournisseurs. Des choix qui sont faits en fonction du prix, bien sûr, mais aussi de qualité, de la qualité technique du fournisseur, du côté local de ces fournisseurs également", explique-t-elle.

"Ce que l’inspecteur des Finances regrette, c’est qu’il n’y ait pas une documentation de cette mise en concurrence", explique Natacha Perat. L’administratrice déléguée de la Foire de Libramont ajoute que cette documentation sera fournie, puisque c’est ce que le gouvernement wallon demande désormais. "En septembre-octobre", précise Natacha Perat. Cette dernière attend encore un rapport détaillé de l’inspecteur des Finances "pour pouvoir répondre pièce par pièce et fournir notre preuve de mise en concurrence". Il s’agira donc pour les dirigeants de la Foire agricole de parcourir les dossiers pour ressortir les preuves qu’on a dépensé l’argent des subsides correctement, en mettant les fournisseurs en concurrence.

La patronne de la Foire agricole de Libramont explique par ailleurs que ces preuves ne lui avaient jamais été demandées avant. "On ne nous les a jamais demandées. Jusqu’à présent, ce que l’administration a vérifié, c’est que les pièces étaient conformes aux programmes qu’on nous a demandés à la Région", explique Natacha Perat. Et ajoute-t-elle, "ça a toujours été approuvé". "Toutes les pièces justificatives ont été remises à l’administration qui, chaque année les vérifie, les valide et octroie les subventions", précise la patronne de la Foire de Libramont.