La direction de Farnell veut fermer son site de Grâce-Hollogne : 192 emplois menacés

192 emplois sont menacés à la société Farnell à Grâce-Hollogne. Ce mardi, la direction a en effet annoncé aux représentants des travailleurs son intention de fermer purement et simplement le site pour le dernier trimestre de cette année.

Farnell est une plateforme de distribution de composants électroniques. La société est basée à Leeds en Grande-Bretagne.

Pour les 192 travailleurs de son site de Grâce-Hollogne, le coup est rude, même si cette annonce n’est pas une surprise totale. Daniel Maratta, permanent FGTB, explique : "La proposition de la direction de licencier une trentaine de personnes il y a quelques mois a été stoppée grâce à une convention collective qui permettait de travailler 32 heures/semaine et d’être payé 38. Ce qui permettait de maintenir l’emploi. Mais la production n’a pas décollé depuis cette époque, depuis l’année passée au mois de septembre. Et, aujourd’hui, ils viennent nous annoncer que comme il y a un problème d’expéditions fractionnées, donc entre l’Angleterre et la Belgique, Liège en particulier, il fallait supprimer un site, le moins productif. Donc c’est Liège qui est dedans, quoi… Au moment du Brexit, j’avais interpellé la direction à propos de l’impact pour Liège. J’attends toujours la réponse.".

Le syndicaliste ajoute : "On va partir dans les questions dans le cadre de la loi Renault. Première réunion, c’est le 1er juin. C’est un groupe qui fait un bénéfice. Ce n’est pas une entreprise en faillite ici, hein. Depuis 2021, on réclame les chiffres, qu’on n’a toujours pas. Donc on ne commencera la procédure que quand on aura les chiffres de 2021 et 2022, avalisés par un réviseur. Après, on pourra commencer à entamer la procédure Renault.".