"La différence entre un "bon" et un "grand" gardien c’est le mental et Courtois est très fort dans sa tête"

À l’occasion de sa venue en Belgique pour la présentation de sa gamme de vins, "the wine of the Champions", "un primitivo du sud de l’Italie qui me représente plutôt bien… Avec beaucoup d’arômes, de personnalité, costaud et explosif comme je pouvais l’être en tant que gardien", Sébastien Frey donne le ton. L’ex gardien de l’Inter ou de la Fiorentina a le palais raffiné et le verbe facile. Entre cépage et ballon rond, la frontière est mince et l’un déborde automatiquement sur l’autre, " j’ai envie de dire aux gens qui boiront mon vin, fermez les yeux et essayez de revivre les émotions que je vous ai fait vivre lorsque j’effectuais un arrêt réflexe ou que je stoppais un penalty ! C’est un peu l’histoire magique que j’ai envie de raconter". Entre deux toasts portés avec ses compagnons d’aventure l’ex attaquant italo-brésilien Amauri, le gardien de but Julio Cesar et la méga star Ronaldinho, l’occasion est donc belle d’aborder la finale de la Ligue des Champions et surtout la thématique des gardiens actuels entre qualités techniques, personnalité et mental. Adulé en Italie, l’homme aux 444 matches de Serie A y est considéré comme l’un des gardiens les plus doués de sa génération alors qu’il a été snobé en France. Sans surprise, le dernier rempart préféré de l’ex enfant terrible est Jan Oblak "car il me ressemble" et Séba Frey qui souligne aussi le gros mental de Thibaut Courtois.

Entretien

Quels sont les gardiens qui vous plaisent aujourd’hui ?

Il y a une génération de gardiens très intéressants. Neuer est vieillissant mais il est revenu à son niveau. Je peux aussi citer Alisson, Ederson et un gardien que j’aime particulièrement parce que je me revois en lui, Jan Oblak ! On a une façon d’arrêter les ballons qui est similaire. Très réactive, explosive. Ce qu’il fait avec l’Atletico Madrid c’est immense. J’aime bien citer ces gardiens-là parce qu’ils le méritent pour ce qu’ils ont fait et pour ce qu’ils sont toujours en train de réaliser.

Et Thibaut Courtois, vous l’avez oublié ? Est-il aujourd’hui le meilleur gardien du monde ?

Il fait partie des meilleurs gardiens du monde sans aucun doute. Il est décisif au sein du meilleur club du monde.

Ce qui m’impressionne chez lui c’est qu’il est décisif, qu’il est fort… Et qu’il le sait !

J’ai lu dans une interview récente qu’il disait "ça ne sert à rien que les gens disent ou pas que je suis le meilleur gardien du monde. Moi je le sais !" Et ça, je pense que sans tomber dans l’extrême, dans l’arrogance. Ça prouve qu’il est très fort dans sa tête. Cela se voit, il est performant et gagne des titres. C’est une référence.

Le mental chez un gardien, c’est le détail qui fait la différence ?

Quand on arrive au haut niveau tous les gardiens ont beaucoup de qualité. Mais ce qui fait la différence entre un "bon" gardien et un "grand" gardien c’est la tête ! Aujourd’hui, 60% de la réussite c’est le mental et tout le reste ne représente que 40%. Tous les gardiens qui jouent dans les meilleurs clubs au monde sont très performants. Ils partagent tous ces "fameux" 40%. Ils ont suffisamment de qualité. Ce qui leur fait passer un palier, c’est leur force mentale. Les gardiens qui sont tout en haut sont ceux qui sont très forts psychologiquement !

Duel Courtois – Alisson Qui va gagner la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool ? On parle beaucoup des attaquants mais est-ce que ce ne sera pas au final un duel Courtois – Allison ?

Ce sont deux grands clubs que je respecte énormément. Mais si je dois pencher, cela me ferait plaisir que Carlo Ancelotti gagne la C1 parce que c’est un entraîneur immense qui a tout gagné.

Carlo a gagné partout où il est allé. Le revoir à Madrid être performant et le voir rejouer une finale après avoir atteint ce niveau de jeu là, c’est immense. J’adore Jürgen Klopp mais j’aimerais vraiment que ce soit Ancelotti qui la gagne.