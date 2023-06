La dictature militaire en Argentine : comment la ronde des mères a résisté à la répression du régime

24 mars 1976, en Argentine. Il est 3h10 lorsque les programmes de télévision et de radio s’interrompent. On peut entendre alors un speaker informer la population : "… À compter de ce jour, le pays se trouve sous le commandement opérationnel de la junte militaire". Comment le système politique et social argentin a-t-il quitté le régime de la loi et glissé vers l’acceptation de la dictature ? Pour y répondre, Alice Verstraeten, anthropologue et auteur de Face à l’abîme était interrogée dans Un Jour dans l’Histoire.

Jusqu’à sa chute en 1983, on estime que 30.000 personnes vont disparaître et que 15.000 autres seront fusillées par le régime dictatorial en Argentine. On dénombra aussi 9000 prisonniers politiques et 1,5 million d’exilés.

"L’Argentine s’est construite sur le génocide des peuples indigènes puis avec différentes strates d’immigration. Au 20e siècle, dans les années 30, ce seront des juifs et des communistes qui fuient l’Europe et en 45, des nazis qui fuient la justice en Europe qui arrivent par la route des rats : Eichmann, Mengele, entre autres…" signale Alice Verstraeten qui a recueilli dans son ouvrage de nombreux témoignages et étudié les archives déclassifiées : "Dans les années 70, ont lieu à Buenos Aires des manifestations de jeunes et d’ouvriers poussés par mai 1968 et sous l’influence du Che qui appelle au soulèvement des peuples. Ils se heurtent à un pays à la hiérarchie partiellement nazie, et verrouillé par l’armée et le système catholique".