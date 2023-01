La diaspora congolaise appelée à voter au triple scrutin de décembre en RDC : quels enjeux ?

C’est historique : pour la première fois, les ressortissants congolais de Belgique peuvent s’enrôler depuis leur ambassade à Bruxelles, s’ils souhaitent voter aux prochaines élections générales de la République démocratique du Congo (RDC). Un enrôlement hors du territoire congolais prévu du 25 janvier au 23 février en Belgique mais aussi en France et en Afrique du Sud. Ce sera également possible, dans un second temps, pour les ressortissants congolais qui vivent aux États-Unis et au Canada.

Concrètement, toute personne de nationalité congolaise peut se munir de son passeport congolais en cours de validité (ou d’une carte consulaire) et se rendre à l’ambassade de la RDC dans l’un de ces pays. Il lui sera demandé de présenter une attestation de résidence ou une carte de séjour en cours de validité. Sur place, pour attester de l’identité du ressortissant, une photo est prise, ainsi que les empreintes digitales et celles de l’iris. Tout cela pour s’inscrire en tant qu’électeur et donc pouvoir participer au triple scrutin de décembre prochain. Il n’est pas encore question de voter.