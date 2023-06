La diagonale de Manuel Jous : un seul être vous manque et tout est... repeuplé !

Il aurait dû célébrer sa 100e cap et faire partie des trois Diables Rouges mis à l'honneur ce samedi au Stade Roi Baudouin (avec Thibaut Courtois pour les mêmes raisons que lui, quoique celui-ci ait déjà franchi la barre symbolique, et Eden Hazard pour sa retraite internationale), la malédiction des finales européennes en a décidé autrement : Kevin De Bruyne va louper son premier rendez-vous avec l'équipe nationale depuis un an, quasiment jour pour jour, et le déplacement victorieux en Pologne. Les conséquences de cette absence se déclinent en cascade puisque il faudra régler à la fois le problème du capitanat et, surtout, de son remplacement dans le jeu. Mais Domenico Tedesco ne semble pas être du genre à s'apitoyer sur son sort. Plutôt tordre les devises et les reformuler : "un seul être vous manque, et tout est...repeuplé".

La question du brassard sera tranchée par un choix à effectuer entre les deux vice-capitaines désignés : Thibaut Courtois et Romelu Lukaku. Stratégiquement, on peut espérer que la balance penche pour le second cité : pour son rôle dans le groupe et la parole qu'il prêche déjà en temps normal, par la position qu'il occupe sur le terrain (plus "en contact" avec l'ensemble des joueurs de champ) et pour l'adjuvant moral que ce statut pourrait lui conférer en évitant que les fantômes d'Istanbul ne lui reviennent comme un boomerang...

La question du remplacement de KDB dans le jeu, elle, sera résolue de façon... collective, car personne ne dispose des mêmes atouts que le médian de City, et surtout pas élevés au même degré de perfection.

Ceci pousse naturellement à s'interroger sur le système qui sera de mise pour affronter l'Autriche. Les deux premières sorties de Tedesco n'ont pas dégagé d'évidence à ce niveau puisque le 4-1-3-2 était de mise en Suède, avant que les chiffres ne se bousculent pour devenir 4-2-3-1 quatre jours plus tard en Allemagne...