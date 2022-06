La diagonale de Manuel Jous : un peu d'orgueil, que diable !

Quelques jours de recul n'y changent rien, les mêmes questions demeurent et nous taraudent : existe-t-il une vraie solution satisfaisante en défense ? n'est-il pas temps d'essayer autre chose ? les titulaires d'hier doivent-ils nécessairement être ceux de demain (et même d'aujourd'hui) ? Que penser de la mentalité affichée ?

Cette dernière question n'est pas la moins importante. Le signal donné par la plus grande star de notre équipe, à savoir Kevin De Bruyne, a eu des répercussions insoupçonnées sur l'état d'esprit général. Quand le leader technique de l'équipe déclare qu'il vient avec des pieds de plomb, sans motivation, et que la saison est "beaucoup trop longue" (elle aurait certainement semblé plus courte si une phase finale de tournoi avait pris place en ce mois de juin...), comment imaginer que ses partenaires puissent adopter l'attitude inverse ? D'autant plus que, étonnamment, Roberto Martinez a ajouté son grain de sel. Lors des deux premières éditions de la Nations League, le sélectionneur n'a eu de cesse de vanter les mérites d'une nouvelle compétition qui allait forcément redonner du lustre aux moments creux de la saison, il n'a eu de cesse de mettre en avant la formidable opportunité supplémentaire de conquérir un trophée qui s'offrait soudainement aux Diables Rouges. Or, depuis le début de ce rassemblement, et même depuis l'annonce de sa sélection, Martinez n'assimile plus jamais la Nations League à une compétition en tant que telle, mais bien à une "préparation pour la Coupe du Monde" (qui se compte en nombre de jours passés ensemble). En rabaissant de la sorte une épreuve qu'il portait aux nues il y a peu (et dont la Belgique peut organiser la phase finale en cas de victoire dans son groupe !), le sélectionneur lui-même brouille le signal. Comme lors de son discours confus d'après-match où il s'est justifié en expliquant qu'il ne cherchait pas nécessairement la victoire contre les Pays-Bas (puis en se reprenant parce que "bien sûr, on voulait gagner"...).

Quand le sélectionneur et le meilleur joueur d'une équipe font comprendre qu'il y a plus important que le match (et la compétition) qui s'annoncent, les bases mêmes sont viciées...

Mais si une réaction d'orgueil, pour ne pas dire un vent de révolte, doivent souffler ce soir contre la Pologne, il n'y a pas que la mentalité à revoir...