La diagonale de Manuel Jous : partie d'échecs sur maillot à damiers

Par rapport au Maroc, une seule certitude : il faudra remplacer le désormais indispensable Amadou Onana, suspendu pour abus de cartons jaunes. La solution la plus évidente serait de titulariser Youri Tielemans aux côtés d'Axel Witsel. Roberto Martinez privilégiera-t-il cette solution, ou optera-t-il plutôt enfin pour le recul de Kevin De Bruyne dans une ligne médiane où il aura davantage l'occasion de rayonner ?

KDB est l'énigme belge de cette Coupe du monde. Qu'il traîne son ennui au Koweit, on peut parfaitement le comprendre. On ne s'explique toujours pas le risque de l'y avoir titularisé, à 5 jours de l'entame du tournoi. Mais qu'il soit autant en-deçà de ses capacités dans cette phase de groupes est un mystère. On attend d'un joueur de ce calibre qu'il tire l'équipe vers le haut, pas qu'il plonge avec elle... Certes, il n'évolue pas dans le contexte de Man City, certes il ne dispose pas du même entourage qu'en club. Mais l'explication ne tiendrait que si De Bruyne n'avait jamais réussi à prester à son niveau en équipe nationale. Ce qui est faux. Du réveil et de l'état d'esprit du récent 3è du Ballon d'Or dépendra le succès de la Belgique et sa capacité à franchir l'obstacle croate (et éventuellement les suivants).

Sur les flancs, on l'a dit, la position choisie pour Castagne déterminera les autres choix. S'il joue derrière, l'option Thomas Meunier à droite, Thorgan Hazard à gauche peut être maintenue (même si on a déjà connu Meunier plus à l'aise que dimanche dernier). Mais le retour de Yannick Carrasco n'est pas à négliger non plus dans une optique plus offensive (même si rien n'oblige de se jeter toutes voiles dehors dès l'entame du match...). On imaginerait plus volontiers un Carrasco appelé en cours de match, accompagné ou suivi de Jérémy Doku qui, de façon totalement incompréhensible, n'a pas encore reçu la moindre minute dans cette Coupe du monde, malgré les 10 minutes encourageantes qu'il a prestées contre l'Egypte et sa faim de jouer.