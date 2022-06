La diagonale de Manuel Jous : les joyeux de la Couronne

Pour le trio offensif (l'attaquant et ses deux rampes de lancement), les choses sont moins claires. Si Witsel et Tielemans sont alignés ensemble devant la défense, Kevin De Bruyne sera inévitablement aligné en soutien d'attaque. Mais aux côtés de qui ? Quand Eden Hazard est en sélection, c'est pour jouer et être titulaire. Mais vu la prudence dont il faut faire preuve avec lui après son opération, ce ne serait pas un crime de lèse-majesté de laisser ce vrai "joyeux de la Couronne" s'asseoir sur le banc pour le faire monter (sous les vivas du public) en seconde période, à la place de... Dries Mertens ou Leandro Trossard. Le premier a une revanche à prendre avec l'équipe nationale (après un Euro plus que médiocre) et l'adversaire du soir est celui...face auquel il s'est révélé un beau soir de 2012 (15 août, victoire 4-2, un but et deux assists en 23 minutes pour le joueur alors actif au PSV Eindhoven). Peut-être l'occasion de raviver de jolis souvenirs... Mais le second reste sur deux sorties (très) convaincantes au mois de mars, quand l'absence des "U50" lui avait permis d'endosser avec brio de nouvelles responsabilités... Ici aussi, Martinez devra trancher. Peut-être en faveur de Hazard, d'ailleurs, car il a laissé sous-entendre en conférence de presse que le Madrilène était apte à débuter (mais pas à jouer 90 minutes...). Bluff ou pas ? Connaissant le Catalan, pas impossible qu'il fasse quand même débuter son capitaine... Avec encore dans sa main des cartes nommées De Ketelaere, Praet et Januzaj, et pouvant elles aussi être abattues en cours de partie...

Reste enfin à connaître l'identité de l'homme de pointe. S'il est apte à jouer, Romelu Lukaku débutera. Dans le cas inverse, son éternelle doublure (qui semble définitivement avoir pris ses distances avec Christian Benteke et Divock Origi) Michy Batshuayi le suppléera. L'ancien Standardman reste sur une saison plus qu'honorable avec Besiktas (même s'il reste sur 6 matchs sans marquer), et ses 23 buts en 41 caps tricolores font toujours de lui un redoutable "chasseur de stats"... Enfin, de la même manière qu'avec Onana, mais encore plus pour ce match-ci, on serait curieux de voir à l'oeuvre (ne serait-ce que 15 ou 20 minutes) un Loïs Openda qui vient de finir deuxième meilleur buteur du championnat...néerlandais et qu'on voudrait voir se frotter à une opposition relevée, avant de retrouver le FC Bruges et la Champions League. Arrivé au terme de son prêt à Twente, Openda est en effet sur le chemin du retour, et Carl Hoefkens, nouvel entraîneur du Club, lui a assuré qu'il comptait bien sur ses services... Curieux de juger sur pièces les progrès accomplis par le Liégeois, qui n'aura pas été pour rien dans la qualification des Espoirs de Jacky Mathijssen pour l'Euro 2023...

Compo probable : Mignolet - Vertonghen, Boyata, Alderweireld - Carrasco, Witsel, Tielemans, Castagne - De Bruyne, E.Hazard, Lukaku (?)