La diagonale de Manuel Jous : les Diables Rouges pour rester premiers de l'Atlas

C'est dans le "quatre" médian que des changements sont le plus susceptibles d'apparaître.

Tout d'abord, par un subtil jeu de chaises musicales. Le flanc droit du Maroc, composé de Achraf Hakimi (s'il est en mesure de jouer) et de Hakim Ziyech est aussi redouté que redoutable. Il est important de placer face à eux un joueur rapide, et aux qualités plus défensives : soit le profil de Timothy Castagne, plus que celui de Yannick Carrasco. Ce remplacement et ce replacement auraient pour effet, comme lors de la deuxième mi-temps face au Canada, d'offrir le flanc droit à Thomas Meunier, qui monte en puissance.

Entre les deux, le choix est cornélien. Aux côtés d'Axel Witsel, le sélectionneur doit-il opter pour la fraîcheur et le gabarit d'Amadou Onana (aussi impressionnant sur le terrain qu'en dehors, par la maturité qui se dégage de son discours), ou pour l'expérience d'un Youri Tielemans, qui n'a pas réussi à remplir son rôle de courroie de transmission face au Canada, au moment où celui-ci opérait son pressing le plus intense ? Chacun possède des arguments susceptibles de faire pencher la balance en sa faveur. Vu de l'extérieur, ils partent à 50/50. Le suspense est total...

D'autant que pour éviter de devoir trancher, Roberto Martinez pourrait encore décider de faire redescendre Kevin De Bruyne d'une ligne, pour empêcher que celui-ci ne revive le scénario du premier match et ne déplore encore, tel un riverain de l'aéroport de Zaventem, le passage des avions au-dessus de sa tête...

Si KDB reste aligné dans un rôle offensif, la composition du trio d'attaque ne devrait pas changer, car Eden Hazard sera confirmé sur le terrain. Le Madrilène a montré des signes encourageants contre le Canada. Dos au mur, il a répondu aux attentes. Aucune raison, dès lors, de le retirer même si, à force, Leandro Trossard doit commencer à la trouver saumâtre...

Quant à la pointe de l'attaque, on a bien compris que, malgré son impatience légitime, Romelu Lukaku n'entrerait certainement pas en ligne de compte pour entamer le match. Le jeu (lisez le risque) n'en vaut pas la chandelle, si la Belgique entend progresser dans le tournoi. Michy Batshuayi a été critiqué (parfois à l'excès) sur son jeu de position. Certes, il ne pèse pas sur une défense et ses choix ne sont pas toujours les meilleurs dans les démarquages et les combinaisons, mais le constat ne date pas d'hier. A l'inverse, quel que soit le contexte, il reste un poison pour la défense adverse et, sans lui, la Belgique ne serait pas ressortie de son premier match avec les trois points de la victoire...

Compo probable : Courtois - Vertonghen, Alderweireld, Dendoncker - Castagne, Witsel, Onana, Meunier - E.Hazard, De Bruyne, Basthuayi