La diagonale de Manuel Jous : les Diables Rouges au pied de la grande pyramide

Devant la défense, on ne serait pas surpris de voir aligné le duo "de base" Witsel-Tielemans (deux piliers dans le système de Martinez) avec, en cours de partie, du temps de jeu offert à Hans Vanaken ou Amadou Onana, la valeur montante, qui apporte un impact physique que les autres ne possèdent pas. A moins que le joueur d'Everton ne chipe carrément sa place de titulaire à Tielemans... Pour déminer toute supputation future, Roberto Martinez a de toutes façons fait comprendre qu'il ne fallait pas voir dans le onze du match contre l'Egypte la projection de celui attendu quelques jours plus tard face au Canada...

Sur les flancs, Thorgan Hazard (victime d'un refroidissement) s'est, comme Vertonghen et Lukaku, entraîné individuellement, alors qu'il faut se montrer encore prudent avec Thomas Meunier, tout juste revenu de sa fracture de la pommette. Partant de là, il semblerait logique de confier le flanc gauche à Yannick Carrasco, et le droit à Timothy Castagne, deux joueurs qui pourraient d'ailleurs entamer la Coupe du monde comme titulaires.

Enfin, pour le trio offensif, comment ne pas être tenté de...préserver le plus beau joyau de la sélection : Kevin De Bruyne, récent troisième du Ballon d'Or, LE joueur qui fait s'écarquiller les yeux des supporters du monde entier. Le Cityzen est au sommet de sa forme. L'aligner d'entrée de jeu face à un adversaire qui risque bien de mettre le pied (et qui, lui, n'a pas une Coupe du monde à disputer...) constituerait sans doute une audace que les circonstances n'exigent pas.

A l'inverse, Eden Hazard, réduit à portion de plus en plus congrue en club, doit absolument récupérer du rythme. Sa situation ressemble fort à celle, déjà vécue, lors du dernier Euro. Le capitaine des Diables Rouges avait grapillé de plus en plus de temps de jeu lors de chacune de ses sorties, jusqu'à arriver à son sommet lors du 1/8è de finale contre le Portugal. L'idée est bien de répéter la manœuvre ici. Avec 60 minutes contre l'Egypte pour commencer. On aurait volontiers imaginé une association entre le joueur du Real Madrid et son "back up" naturel, l'un des Diables les plus en forme cette saison : Leandro Trossard (l'intéressé l'a expliqué lui-même : Hazard et lui peuvent être alignés ensemble et le débat qui les oppose n'en est pas un...). Malheureusement, l'ancien milieu de Genk a pris un coup jeudi et ne sera pas prêt pour le match. Il le sera certainement, en revanche, pour le début de la phase de groupes, ce qui est évidemment le plus important.

A condition que KDB soit effectivement préservé (ce qui est une supposition, non une affirmation), Dries Mertens pourrait recevoir sa chance, Charles De Ketelaere aussi.

Reste la problématique de l'homme de pointe. Les deux joueurs précités ont déjà été testés en "faux 9", mais l'option ne sera pas retenue ici. En l'absence de Romelu Lukaku (qui s'apprête à vivre un tournoi version "Kompany 2018" avec, on l'espère, un retour un petit peu plus rapide quand même), on ne doute pas que Michy Batshuayi entamera les débats (et la Coupe du monde également). Et vu que le Lensois Loïs Openda a prouvé récemment à quel point il pouvait être redoutable en surgissant du banc, cet atout-là sera certainement joué en cours de partie...

Compo probable : Mignolet - Theate, Alderweireld, Dendoncker - Carrasco, Witsel, Tielemans, Castagne - E.Hazard, Mertens - Batshuayi