La diagonale de Manuel Jous : les Diables Rouges 2.0 ou l'excitation d'une première

Avant que le terrain ne parle, on ne peut, pour l'instant, que se réjouir des premières décisions prises par le nouveau sélectionneur Domenico Tedesco.

Au premier jour, il y eut la liste. Et la confirmation de propos tenus quelques jours plus tôt lors de ses premières prises de parole.

"L'âge ne constituera pas un critère". L'antienne pouvait s'avérer rassurante tant pour les plus vieux que pour les plus jeunes. Et de fait, la liste rendue englobe tant un Jan Vertonghen (dernier héritier de la génération olympique de 2008...) qu'un Roméo Lavia, 19 ans, déjà louangé par Pep Guardiola himself l'année dernière, sous les couleur de Man City.

"Le temps de jeu en club ne constituera pas un critère". Là aussi, le nouveau sélectionneur a tenu parole (ce qui le distingue fondamentalement du précédent qui, derrière son sourire et sa courtoisie, n'en dissimulait pas moins son lot de contre-vérités). Thomas Meunier est repris alors qu'il ne totalise que 19 minutes de Bundesliga à son actif depuis la fin de la Coupe du monde. A l'inverse, la page est (provisoirement ?) tournée pour Axel Witsel qui compte pourtant 4 matchs complets de Liga (plus pas mal de morceaux de matchs) à son actif dans le même intervalle temporel.

Tedesco aurait pu faire de la politique, renvoyer l'ascenseur au président du Club qui l'a également désigné à son nouveau poste. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu brosser le championnat de Belgique dans le sens du poil en allant chercher l'un ou l'autre Genkois ou Unioniste. Il ne l'a pas fait non plus. Alors que cela ne lui aurait rien coûté sinon un peu de flatterie gratuite. Finalement, reprendre 27 ou 28 noms plutôt que 24 (méthode, on le sait, très prisée par Roberto Martinez), ça ne mange pas de pain et n'entraîne aucun remue-ménage dans les chaumières limbourgeoises. Mais, visiblement, l'ancien coach de Leipzig n'a pas besoin de ça.

Ensuite, quand il s'est agi de convoquer un remplaçant pour pallier le forfait de Jérémy Doku, c'est le nom de Johan Bakayoko qui est sorti. Le joueur au profil le plus proche du percutant flanc droit de Rennes. Malin. Car, outre, la logique du choix, il va peut-être "bétonner" son appartenance au groupe des Diables Rouges. S'il reçoit ne serait-ce qu'une minute de temps de jeu en Suède, Bakayoko ne pourra plus opter pour la Côte d'Ivoire. Là où William Balikwisha a choisi le Congo et où Francis Amuzu pourrait être tenté de répondre aux avances du Ghana (mais ces deux joueurs auraient-ils un jour été repris ?).

Enfin, pour le choix du capitaine, Tedesco avait le choix parmi les "anciens". Il a, comme nous l'espérions, opté pour Kevin De Bruyne. Non pas parce que il le "mérite" plus qu'un Romelu Lukaku, à la parole toujours très écoutée dans le groupe ou à un Jan Vertonghen qui a tout vécu, mais parce que revêtir le bras de KDB d'un brassard, c'est aussi le responsabiliser, le conscientiser, lui faire comprendre que l'équipe doit tourner autour de lui et que ses états d'âme personnels ne peuvent prendre le pas sur le rôle de moteur que son talent doit lui faire endosser. C'est l'une des leçons retenues de la dernière Coupe du monde, et c'est très bien ainsi.