La diagonale de Manuel Jous : le Hazard et la nécessité

Ce qui nous amène à la question centrale du jour : que faire avec Eden Hazard ? Le capitaine des Diables a étalé son manque de rythme au Koweit tandis que, derrière lui, certains piaffent d'impatience. Les déclarations un peu désabusées du Madrilène interpellent aussi. On sent sa confiance en lui étiolée. Lui qui tenait naguère un discours conquérant, toujours en adéquation avec son talent et son ambition, semble aujourd'hui résigné, comme s'il n'y croyait plus. Alors que ses blessures ne le font plus souffrir, alors que certaines des plus grandes stars mondiales sont plus âgées que lui. Eden Hazard garde toujours son légendaire sourire, mais celui-ci est moins franc, plus en coin. Comme s'il se préparait progressivement à occuper en sélection une position qu'il connaît si bien en club : sur le banc...

Cependant, et cela ne surprend personne, Roberto Martinez, le sélectionneur ne compte pas, d'un simple revers de la main, balayer son capitaine du pont du navire, l'envoyer en pleine mer sans même prendre le soin de lui envoyer un gilet de sauvetage...

La preuve, le sélectionneur, habituellement si avare de confidences en veille de match, n'a pas tourné autour du pot : Eden Hazard débutera le match. Une marque de confiance sous forme de (dernière ?) chance. Car si le Madrilène ne répond pas à l'attente, il deviendra difficile de le confirmer pour le match suivant, sachant le réservoir qui bouillonne derrière lui... Carrasco, par exemple, a encore prouvé que cette position était définitivement sa favorite (c'est en évoluant plus haut qu'il a offert l'assist à Openda contre l'Egypte), Leandro Trossard brûle d'envie de prouver qu'il est l'homme de la situation dans ce rôle (ses 7 buts en Premier League dont un triplé contre Liverpool ont logiquement fait exploser sa cote et sa confiance). Quant à Jérémy Doku, ses 10 minutes prestées vendredi dernier (les premières depuis... juillet 2021 et un épique quart de finale d'Euro contre l'Italie) donnent tout simplement envie de s'en mettre davantage sous la dent.

Eden Hazard n'est plus assis confortablement dans un divan molletonné, mais en équilibre instable, une fesse posée sur un tabouret bancal. Ce rendez-vous contre le Canada sera décisif pour lui.

A ses côtés, le meilleur joueur du monde présent à cette Coupe du monde (vu les forfaits de Karim Benzema et Sadio Mané, c'est juste mathématique) Kevin De Bruyne, devra apporter le rayonnement et le rendement attendus d'un joueur de sa dimension. Il est l'un des rares joueurs de la génération dorée à pouvoir s'estimer (encore) meilleur aujourd'hui qu'en 2018. Roberto Martinez n'a pas exclu non plus qu'il puisse jouer un peu plus bas, en position de 8. Le suspense reste donc de mise, mais on imagine plutôt KDB dans son rôle avancé habituel...

Enfin, en l'absence de Romelu Lukaku (confirmé dans la sélection... 48h avant l'entrée en lice de la Belgique, ce qui prouve bien que le staff croit en lui, probablement pour le troisième match face à la Croatie), on serait surpris que Martinez bouscule sa hiérarchie. Michy Batshuayi (une latte et un pénalty oublié contre l'Egypte) devrait entamer les débats, malgré la bonne entrée de Loïs Openda (un but et beaucoup plus d'activité dans le jeu) contre l'Egypte. Mais le Lensois a prouvé qu'il constituait une option plus que valable au moment de faire appel au banc...

Compo probable : Courtois - Vertonghen, Alderweireld, Debast - Witsel, Tielemans - Carrasco, Castagne - E.Hazard, De Bruyne - Batshuayi