La diagonale de Manuel Jous : (grosse) tempête dans un (petit) bac à sable

C'était, il faut en convenir, une curieuse habitude validée par Roberto Martinez lors de matchs dits "moins importants" : l'impasse permise à certains cadres pour alléger un calendrier jugé trop prolifique et exigeant. Un peu comme si, en pleine session de juin, le professeur autorisait l'élève modèle à finir la série plus tôt que les autres, lui permettant de laisser de côté l'examen sanctionnant un petit cours à option...

Dans un passé récent, par exemple, il n'aurait pas été si étonnant de voir l'un ou l'autre joueur aligné contre l'Autriche se voir dispensé de voyage en Estonie... "Ce serait un mauvais signal", estime pour sa part Domenico Tedesco, interrogé vendredi dernier sur l'éventualité d'octroyer les même passe-droits que son prédécesseur... Les cadres de la sélection ont donc bien (presque tous...) embarqué dans le vol SN 1037 à destination de Tallinn. Mais il faut bien admettre qu'entre les retraites des uns, les forfaits et les...coups de sang des autres, ceux-ci se comptent aujourd'hui sur les doigts d'une main...

L'épine dorsale structurant l'équipe en Suède et en Allemagne (Courtois-Vertonghen-De Bruyne-Lukaku) a été réduite de moitié contre l'Autriche et cela s'est vu...

Le retour de Sterke Jan en Estonie fera du bien, malgré un manque de rythme qui l'a finalement contraint à renoncer au rendez-vous de samedi. Romelu Lukaku a, pour la 73è fois de sa carrière, prouvé qu'il était un joueur indispensable et un buteur providentiel pour sa sélection. Quant à l'autre vice-capitaine, Thibaut Courtois, on sait ce qu'il est advenu...

L'affaire du "brassard volant" a provoqué en lui une tempête de sentiments qui l'a littéralement fait disjoncter (tempête qui s'ajoute déjà à une bouderie vis-à-vis de la presse belge, coupable à ses yeux d'un crime de lèse-majesté : ne pas lui avoir octroyé le titre de "meilleur Belge de l'étranger" lors du dernier Soulier d'or, titre attribué au potentiel futur Ballon d'or Kevin De Bruyne). La vexation rétrospective de ne pas avoir pu arborer le fameux ruban (qu'il allait de toutes façons recevoir en Estonie) le soir où il était mis à l'honneur pour avoir franchi la barre des 100 caps a conduit Thibaut Courtois à ce véritable "pétage de plombs", qu'il semblait difficile de pressentir. Les déclarations publiques de Tedesco, suivies d'une riposte de Courtois sur ses réseaux, ne semblent pas suggérer que l'affaire soit amenée à se tasser dans les plus brefs délais. Dans ce triste dossier, (pour ne pas dire pitoyable, vu son point de départ presque anecdotique) tout le monde est actuellement...perdant.

En attendant, on en oublierait presque qu'il reste un match à disputer, ce mardi, face à la modeste Estonie. Bien connue des services tricolores ces dernières années avec, notamment, une victoire 2-5 lors de la dernière visite en septembre 2021.

Les choix tactiques de Domenico Tedesco n'ayant pas été des plus concluants face à l'Autriche (mais au moins le sélectionneur a-t-il eu le mérite de s'en rendre compte, d'essayer, de corriger...), à quoi faut-il s'attendre sur la pelouse du désormais bien connu stade Le Coq ?

Au but, le forfait de Courtois, la retraite internationale de Mignolet et l’indisponibilité de Casteels ont amené le sélectionneur à devoir poser un choix inédit entre… trois néophytes ! C'est finalement Matz Sels qui étrennera sa première cap dans un contexte pour le moins particulier, laissant Arnaud Bodart et Tomas Kaminski s’installer tous deux sur le banc.

En défense, le retour de Jan Vertonghen est acté. Le recordman de sélections (jugé trop court pour l’Autriche, mais apte au servie pour l’Estonie…) relaiera Leander Dendoncker, dont l’expérience a fait du bien samedi, mais qui s’est malheureusement fait mal en cours de partie. Le vécu du recordman de sélections (147) en équipe nationale sera le bienvenu entre les jeunes Arthur Theate et Wout Faes, dont la combativité fait plaisir à voir, mais qui manquent encore forcément de planches au niveau international. A droite enfin, aucune raison de se priver de Timothy Castagne, en espérant pour le futur ex-joueur des Foxes qu’il ne devra plus aller se positionner devant ses partenaires en possession de balle, ce qui était la fausse bonne idée du match de samedi.

Dans l’entrejeu, l’absence de Kevin De Bruyne a bel et bien laissé un vide qu’il n’a pas été possible de (bien) combler collectivement. Orel Mangala était excellent avait que son autobut ne l’amène à jouer un ton légèrement en-dessous, Youri Tielemans reste une énigme depuis quelques mois en sélection (même si sa frappe finale sur la barre transversale aurait pu booster l’impression laissée). Quant à Yannick Carrasco, on reste convaincu qu’il est plus à sa place quand il peut surgir de la gauche, et pas d’une position " entre deux eaux ".

Plusieurs solutions s’offrent à Tedesco. Soit, reconduire le trio. En se disant que l’éprouver l’aidera à le faire progresser, surtout face à un adversaire présumer plus faible. Soit le triturer, en inversant des noms et/ou des positions. Le jeune Aster Vranckx pourrait ainsi entrer en ligne de compte (mais à la place de qui ?), Hans Vanaken aussi, et on ne serait pas complètement surpris de voir débuter un Mike Trésor qui recevrait davantage les clés du jeu…

Le trio d’attaque (car on imagine mal Tedesco débuter avec un duo Lukaku-Batshuayi), par ricochet, pose aussi question. Car si Carrasco retrouve sa position privilégiée à gauche, qu’adviendra-t-il de Jérémy Doku, grosse satisfaction individuelle contre l’Autriche (malgré son déchet à la finition ou dans la dernière passe) ? Soit, il s’efface et débute sur le banc, à l’instar de son quasi-clone Johan Bakayoko. Soit il passe à droite à la place d’un Dodi Lukebakio, que l’on imaginerait mal ainsi être sacrifié… Dilemme donc pour le sélectionneur, qui a au moins une certitude : la présence aux avant-postes d’un Romelu Lukaku qui, en deuxième-mi temps essentiellement, a livré contre l’Autriche le match que l’on attendait de lui ! Collectif, impliqué, leader, puncheur, buteur. Bref, tout ce que l’on peut attendre d’un capitaine de sa trempe. S’il n’est pas trop cavalier d’en parler de la sorte sans froisser Thibaut Courtois…

Composition possible : Sels – Theate, Vertonghen, Faes, Castagne – Mangala, Tielemans, Carrasco – Doku, Lukebakio, Lukaku