La diagonale de Manuel Jous : enfiler sa tenue de Gallois

Devant Koen Casteels qui va recevoir sa chance au but (pour la première fois depuis novembre dernier... dans le même stade face au même adversaire), il parait intéressant de maintenir Toby Alderweireld en figure centrale de la défense. L'Anversois s'est bien acquitté de sa tâche contre la Pologne et une fin de carrière à ce poste peut lui être promise en équipe nationale. Cela règlerait (une fois pour toutes ?) le problème de la sempiternelle hésitation entre Dedryck Boyata et Jason Denayer (même si Martinez explique que c'est davantage du profil de l'attaquant adverse que dépend le choix du Berlinois ou du Lyonnais...) et libérerait une place sur le côté droit du trio. Leander Dendoncker, on l'a vu, a saisi l'aubaine avec brio contre la Pologne, mais s'est empressé de clamer dans la foulée qu'il préférait évoluer au milieu (une polyvalence qui lui offre, pour ainsi dire, une garantie de présence dans la liste des 26). Parfaire les automatismes entre Alderweireld et Dendoncker à Cardiff nous semble tout indiqué si le but est de s'appuyer sur cette nouvelle paire. Mais, histoire de bien pouvoir comparer les profils et la synchronisation, on aimerait quand même y retrouver Timothy Castagne et sa pointe de vitesse. Et à gauche, rien n'interdit de penser que Jan Vertonghen puisse un peu souffler pour offrir du temps de jeu à Arthur Theate...

En parechoc devant le trio arrière, le tandem Axel Witsel-Youri Tielemans a bien tiré les leçons de la déroute face aux Pays-Bas. Dans le deuxième match, les deux hommes ont resserré les espaces entre leur position et la ligne arrière (face à des Polonais qui n'étaient certes pas des monstres dans le pressing). Reconduire l'association aurait un sens, mais si Castagne est appelé en renfort derrière, Martinez pourrait aussi aligner (comme en fin de match mercredi) le duo d'anciens Anderlechtois Tielemans-Dendoncker.

Sur les flancs, nous tablons sur une occupation Thorgan Hazard à gauche, Thomas Meunier à droite. Le premier est monté en fin de match contre la Pologne (et a même offert l'assist sur le but de Loïs Openda !), le second a fait l'impasse sur la Pologne et s'est présenté face à la presse à Cardiff, ce qui est toujours un indicateur. Alexis Saelemaekers et Thomas Foket (qui n'ont pas encore reçu de temps de jeu dans ce "camp" de juin) espèrent recevoir quelques minutes aussi, sans oublier Yannick Carrasco, auteur d'un bon match contre la Pologne.