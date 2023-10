La diagonale de Manuel Jous : en Autriche pour ajouter une nouvelle plume

12 années plus tard, le printemps est mort. L'été (2018) a failli mener la Belgique au firmament, mais les Diables Rouges se sont finalement brûlés les ailes pour retomber sur la Terre et ses dures contraintes. Pourtant, le temps n'est pas à l'apitoiement. Au contraire même puisque, pour ce retour à Vienne, ils ont l'occasion de sceller mathématiquement leur qualification pour l'Euro 2024. Les jardins de Vienne ne seront plus jamais des jardins d'Eden... De l'équipe de 2011, seul Jan Vertonghen est encore là pour témoigner du passé, mais de jeunes fleurs ont percé et laissent poindre de nouvelles espérances.

Pour cette antépénultième sortie de la campagne, peu de surprises sont à attendre dans la formation de Domenico Tedesco. Ce n'est pas à Vienne qu'il conviendra d'expérimenter. Plutôt faire confiance à ce qui a bien fonctionné depuis l'entame des qualifications.

Koen Casteels (malade depuis mercredi) n'entamera pas son 3è match de suite dans les buts de la Belgique puisque il n'a pas effectué le voyage. Comme en Estonie, en juin dernier, cet honneur reviendra donc au Strasbourgeois Matz Sels, jusqu'il y a peu... quatrième gardien de la hiérarchie derrière Thibaut Courtois, Simon Mignolet et l'absent du jour...

Devant lui, le quatre arrière est immuable depuis la prise de mandat du sélectionneur allemand (à l'exception du match aller contre l'Autriche où Leander Dendoncker avait relayé Jan Vertonghen) : Arthur Theate à gauche, Timothy Castagne (sans back up spécifique dans la sélection !) à droite, le duo Jan Vertonghen - Wout Faes dans l'axe, même si ce dernier ne suscite pas un enthousiasme démesuré auprès des suiveurs de l'équipe nationale...

Dans l'entrejeu, aux côtés de l'indispensable Amadou Onana, et en l'absence de Kevin De Bruyne, deux options s'offrent au sélectionneur : Youri Tielemans (qui n'a pas été très convaincant en Azerbaidjan et est toujours à la recherche de ses meilleures sensations en équipe nationale) et Orel Mangala (bien plus en vue contre l'Estonie). L'expérience du premier pourrait s'avérer utile, mais la disponibilité et le sens du sacrifice du second... aussi. Donc chacun à une carte à faire valoir dans son jeu.