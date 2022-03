La diagonale de Manuel Jous : Diables Rouges, y'a pas de mal à se faire Dublin

Pendant que certaines nations (et non des moindres) jouent leur qualification à la Coupe du Monde dans des matchs de barrages à quitte ou double, la Belgique s'en va, le coeur léger, défier la verte Irlande, trois jours avant d'accueillir le Burkina Faso dans une rencontre inédite.

Roberto Martinez l'a dit, lors de l'annonce de sa sélection, l'idée n'est pas de changer pour changer, et d'aligner deux équipes totalement différentes dans les deux matchs qui nous occupent. Au contraire, le sélectionneur souhaite procéder comme il le fait d'habitude, quand il dispose de son groupe entier, et non juste de ses "U50". A savoir, partir d'une épine dorsale stable, et l'agrémenter de petites retouches dictées par les informations qu'il pense nécessaire de retirer.

Papa pour la deuxième fois, Simon Mignolet n'a rejoint le groupe que mardi mais sa titularisation ne fait aucun doute. A Dublin, le doyen de l'équipe (il vient de fêter ses 34 ans) va célébrer sa 32è cap (seulement), lui qui totalise déjà...118 sélections avec les Diables, la première remontant à novembre 2010, en Russie. Derrière lui, Koen Casteels (blessé, et qui venait de louper les deux derniers matchs de son club) a dû se faire remplacer par Davy Roef. Avec Matz Sels et Thomas Kaminski, ils sont, comme toujours, quatre gardiens. Habituellement, deux entraîneurs spécifiques prennent en charge leurs séances, mais vu la mise à pied d'Erwin Lemmens, impliqué dans le scandale du Foorgate, c'est l'unique (dans tous les sens du terme) Inaki Bergara qui les encadre.

Pour composer la défense à 3, on ne serait pas surpris de voir Roberto Martinez placer Jason Denayer en position centrale. Le Lyonnais n'a pas encore joué une seule fois avec son club en 2022 (si ce n'est un match de Nationale 2 avec les B), mais quand il s'agit de trancher avec Dedryck Boyata (qui n'a pas disputé l'intégralité des entraînements de la semaine), la balle roule souvent vers le premier nommé. A ses côtés, le gaucher du trio devrait s'appeler Arthur Theate. Le défenseur de Bologne ne souffre pas de la concurrence de Zinho Vanheusden ou Hannes Delcroix, et rien ne dit que Siebe Van der Heyden recevra du temps de jeu lors de ce rassemblement, d'autant moins lors du match en Irlande.

Pour la 3è position, cela risque de jouer serré entre Wout Faes et Sebastiaan Bornauw, mais on penche plus vers le joueur de Reims, totalement épanoui dans son club, qui totalise 97% de temps de jeu en Ligue 1 cette saison (28 fois aligné durant 90', n'a loupé que le déplacement à Marseille au mois de décembre !) et qui n'a pas encore eu l'occasion de plaider sa cause sous le maillot des Diables Rouges (il n'avait pas décollé du banc, lors de sa première sélection en novembre dernier).