La diagonale de Manuel Jous : Diables Rouges, une sélection inédite... mais pas inattendue

Aucune surprise dans ce secteur bien fourni (13 joueurs, en cumulant les axiaux, latéraux, défensifs et offensifs). Sauf peut-être Orel Mangala, qui vit une saison difficile à Stuttgart (16è sur 18 en Bundesliga) mais a pris part à quasiment tous les matchs. Le milieu de terrain espère décrocher ses premières minutes sous le maillot des Diables, tandis que Adnan Januzaj (qui n'a pas pris part aux... 14 derniers matchs de l'équipe nationale) espère réussir à plaider sa cause pour décrocher l'un des rares tickets "flottants" pour le Qatar, lui l'homme des Coupes du Monde, plus que des Euros...

Dans ce secteur, on notera que Yari Verschaeren et Charles De Ketelaere ont été appelés, avec la garantie de ne pas effectuer la navette avec les Espoirs (qui disputent pourtant un match important au Danemark). Alors que Thomas Foket et Jérémy Doku devront d'abord se faire examiner par le staff médical avant de recevoir (on l'espère pour eux) le feu vert pour jouer.

En l'absence de Kevin De Bruyne et Axel Witsel, la clé de l'entrejeu, et même de l'équipe entière, sera confiée à Youri Tielemans. Roberto Martinez ne l'a pas confirmé, mais il en fera sans doute son capitaine, lui qui approche les 50 capes (47, c'était tout juste...), qui a énormément joué sous les ordres du sélectionneur catalan, et dont celui-ci vante les qualités quasiment depuis le jour de son arrivée en août 2016...

Youri Tielemans sera le routinier, pour ne pas dire, le taulier de l'équipe, aux côtés de Thorgan Hazard et, mine de rien parce que c'était loin d'être une garantie à la base, de Hans Vanaken, qui a prouvé toute son importance lors des matchs qui ont suivi l'Euro.