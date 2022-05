La diagonale de Manuel Jous : Diables Rouges, dites 32 !

Dans ce secteur, on le sait, la famine ne guette pas. Plus qu'ailleurs, il est difficile de se faire une place au soleil entre les Tielemans, De Bruyne, Vanaken et autres Witsel. Décrocher une place pour le Qatar aurait même valeur de petit miracle pour les jeune qui pointent le bout de leur nez (Orel Mangala en mars, Amadou Onana en juin). Et pour pouvoir émettre un premier jugement, on espère vivement que Martinez offrira un peu de temps de jeu au Lillois (sinon, à quoi bon ?) à l'occasion de l'un ou l'autre match de juin, même si le temps de la relève n'interviendra sans doute qu'à partir de 2023. Une échéance soulignée aussi d'un trait rouge Albert Sambi Lokonga, dont le manque de temps de jeu à Arsenal (après un bon début de saison...) a fini par lui coûter sa place en sélection.

Sur les flancs, Thomas Meunier et Thorgan Hazard font encore l'objet d'un suivi médical et croisent les doigts pour être "fully fit" dans les prochains jours. S'ils sont déclarés aptes au service, cela fera six candidats pour deux postes (avec également Castagne, Foket, Saelemaekers et Carrasco). Les options ne manquent pas, mais les inclinaisons (plus offensives ou défensives) et les caractères (plus dociles ou plus indépendants) des uns et des autres peuvent faire la différence au moment de trancher...

Enfin, pour le poste de soutien(s) d'attaque, Martinez récupère absolument tout le monde. Même Dennis Praet. Et surtout même Eden Hazard, qui a enfin regoûté au terrain après son opération et que l'on dit plus affamé (de ballon) que jamais ! A côté de Dries Mertens dont on n'a plus grand chose à apprendre, on est surtout impatient de voir deux choses : si Leandro Trossard et Adnan Januzaj vont confirmer leurs excellentes sorties de mars, et si Charles De Ketelaere (qui semble légèrement sur les rotules) arrive à trouver sa place sur le terrain avec les Diables Rouges, lui qui nous a donné l'impression, lors de ses dernières sorties en sélection, d'un peu "flotter entre deux eaux"...