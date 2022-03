La diagonale de Manuel Jous : Burkina Faso, dernier amical avant le Qatar ?

Devant la défense, le capitaine Youri Tielemans sera très certainement reconduit. Avec la mission de se mettre davantage en lumière qu'à Dublin où le nombre de ballons touchés n'a pu masquer les manquements ni les fautes commises (en première mi-temps surtout, heureusement que Leander Dendoncker pour colmater les brèches...). Tielemans doit pouvoir se montrer plus créatif, et surtout plus précis. A ses côtés, on aurait pu imaginer retrouver Albert Sambi Lokonga mais, au vu des commentaires de Roberto Martinez, la présence d'Orel Mangala semble plus réaliste. Son quart d'heure (son tout premier en sélection) disputé samedi à Dublin était très correct aux yeux des observateurs, excellent à ceux du sélectionneur, qui a vanté les qualités athlétiques d'un "numéro 6 dont on ne possédait pas le profil jusqu'ici". On serait bien surpris que tant d'éloges ne servent pas à préparer le terrain pour une titularisation...

Sur les flancs, une position semble plus sûre que l'autre au coup d'envoi : celle de Thomas Foket à droite. A Dublin, Alexis Saelemaekers n'a pas marqué des points. Au contraire même, il en a perdu. Pas tant par les soucis physiques invoqués par Roberto Martinez pour justifier son remplacement, que par ses dézonages intempestifs qui ont fait grimacer le sélectionneur. Thomas Foket s'est montré plus discipliné, plus appliqué à la tâche, et défensivement meilleur. S'il confirme ce soir (il n'a finalement...jamais déçu en équipe nationale !), sa place dans la hiérarchie pourrait évoluer.

A gauche, en revanche, plusieurs options existent. Soit y confirmer Thorgan Hazard (pas des plus inspirés en Irlande), soit y placer Adnan Januzaj (que l'on imagine assez mal balayer tout le flanc...), soit y décaler un Leandro Trossard, que l'on n'a pas vu à l'oeuvre lors du premier match et qui sera très certainement titulaire face aux Etalons burkinabés.