La diagonale de Manuel Jous : "back to school" pour les Diables dans le Caucase

Pour progresser dans les lignes, il importe également de prendre en compte le temps de jeux de certains joueurs potentiellement moins dans le rythme, à cause d'un été agité et incertain. Dodi Lukebakio, par exemple, n'a pas encore disputé la moindre minute officielle pour son nouveau club, le FC Séville. Le titulariser à Bakou ne serait pas nécessairement lui rendre service (à moins que ses datas ne prouvent l'inverse...), et ce sont tous des paramètres dont Domenico Tedesco tiendra compte pour coucher son 11 de base, lui qui a pris le soin de rappeler que le banc importait tout autant, prenant l'exemple d'une équipe belge meilleure après les changements contre l'Autriche qu'avant...

Devant la défense, Youri Tielemans (qui a bougé de Leicester à Aston Villa) devrait débuter. Probablement aux côtés d'Amadou Onana, dont le gabarit et le leadership inné font de lui une valeur de plus en plus sûre de l'équipe... Orel Mangala et Aster Vranckx (ajouté en dernière minute et titulaire en juin en Estonie) sont également disponibles, alors que Roméo Lavia et Leander Dendoncker n'ont même pas été convoqués. L'embarras du choix...

Si le néo-Saoudien Yannick Carrasco devrait logiquement arpenter le flanc gauche et y amener toute son expérience, Jérémy Doku faisant de même, dans un autre style, à droite, reste à attribuer la dernière place de milieu axial. Leandro Trossard (17% de temps de jeu avec Arsenal cette saison) semble le postulant le plus naturel, mais un Doku plus central n'est pas à négliger, ce qui pourrait ouvrir une place à droite à Johan Bakayoko (5 assists en 8 matchs avec le PSV Eindhoven cette saison), en grande forme et qui a finalement sagement choisi de ne pas changer de club cet été... Charles De Ketelaere, qui retrouve du rythme et de la confiance à l'Atalanta Bergame, aura certainement son mot à dire aussi...

En pointe, le sélectionneur n'en a pas fait de mystère : Romelu Lukaku (108 matchs, 75 buts avec les Diables) sera titulaire. Domenico Tedesco s'est dit impressionné par ses débuts avec la Roma. Ce qu'on a vu, mais aussi... pas vu, notamment en terme de datas. La seule incertitude tient au nombre de minutes que Big Rom(e) prestera sur le terrain. Michy Batshuayi et Loïs Openda trépignent pour se partager le temps restant, sur un terrain plutôt ingrat et bosselé, toujours plus difficile pour l'équipe qui entend prendre le jeu en charge. A priori, les Diables Rouges...

Equipe probable : Casteels - Theate, Vertonghen, Faes, Castagne - Carrasco, Tielemans, Onana, Doku - Trossard, Lukaku