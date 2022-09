La diagonale de Manuel Jous : Anderlecht doit panser, penser et agir

Au final, on en vient à se demander si ce partage blanc (en 7 confrontations directes depuis 1986, Steaua/FCSB et Anderlecht en sont d’ailleurs à égalité parfaite de victoires, partages, défaites et différence de buts !) est une bonne affaire compte tenu des circonstances, ou doit laisser un petit arrière-goût de regret par rapport à une fin de match où les Roumains étaient davantage cuits que les Bruxellois et où "il y avait la place".

Vu la période traversée par les Mauves, la première option semble la plus réaliste, même si avec un arbitre plus clairvoyant (deux pénaltys flagrants oubliés, un de chaque côté), les choses auraient pu tourner autrement (à se demander d’ailleurs pourquoi l’UEFA instituee le VAR en Champions et en Europa League et pas en Conference… Sans leur béquille d’assistance vidéo, les arbitres semblent désormais perdus, mais c’est un autre débat).

C’est bien connu, faute de grives on mange des merles. Depuis 20 ans, les supporters anderlechtois regrettent les temps révolus. A chaque époque son "c’était mieux avant". Il faut apprendre (pour l’instant) à s’en contenter. Panser, penser puis agir. Car l’ambition anderlechtoise est bien de remonter pas à pas les échelons. Et comme le match le plus important est toujours le suivant, cela passe d’abord par la réception de Courtrai dimanche soir, dans une atmosphère qui sera marquée du sceau émouvant des hommages à Michel Verschueren…