La diabolique recette de Margaux qui va mettre le feu à votre plat de ce soir

Pelez et coupez l’ail et l’oignon en morceaux. Coupez également le poivron en petits morceaux. Dans une poêle, faites revenir le tout avec un filet d’huile d’olive. Assaisonnez avec le curry, le sriracha et une pincée de sel pendant 5-6 minutes.

Ajoutez le concassé de tomates et la crème dans la poêle et laissez réduire le tout pendant 5 minutes à feu doux. Ensuite, ajoutez les scampis et laissez réduire pendant 5 minutes supplémentaires.

Terminez les scampis à la diable avec de la coriandre fraîche.

Ce plat s’accompagne très bien avec du riz.